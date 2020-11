Napoli-Rijeka, azzurri in campo con la maglia numero 10 di Maradona

Napoli-Rijeka sarà la prima partita degli azzurri al San Paolo dopo la scomparsa di Diego Armando Maradona. Probabilmente l'ultima volta ufficiale con questa denominazione per lo stadio di Fuorigrotta, che tra poche ore diventerà ufficialmente il Maradona Stadium. Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, il Napoli per rendere omaggio a Maradona questa sera ha deciso di far scendere in campo i suoi giocatori tutti con la maglia numero 10. Un gesto simbolico per rappresentare quanto Maradona sarà parte integrante del Napoli per sempre.