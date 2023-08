Alessio Zerbin ha parlato ai microfoni ufficiali della SSC Napoli della gara giocata e vinta con il Girona in amichevole:

"Fa sempre piacere vincere, non è stato facile. Il Girona è una buona squadra, ci ha reso la vita difficile all'inizio nell'uscire, però dopo 25 minuti siamo venuti fuori e abbiamo fatto una buona prestazione. Siamo in preparazione, abbastanza dura e non era facile. Si continua a lavorare".