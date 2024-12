Ivan Zazzaroni ai microfoni di Radio Deejay ha dato i suoi pronostici su questo turno di serie A:

"Roma-Lecce 1 vedo in crescita i giallorossi, Fiorentina-Cagliari 1, Verona-Empoli 2. Venezia-Como 1 anche se non so come facciano a fare gol, Napoli-Lazio non ho dubbi e dico 1, Monza-Udinese 1".