Zazzaroni: "Milik? Il Napoli ed Ancelotti non sono del tutto convinti e stanno cercando una punta"

Ivan Zazzaroni ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte: "Esiste un punto interrogativo su Arkadiusz Milik, alla luce delle recenti prestazioni del numero 99 e dei gol che ha sbagliato anche nella nottata contro il Barcellona a Miami? Il Napoli lo ha messo, un punto interrogativo. E non da adesso. Il Napoli sta seguendo un centravanti, c'è una perplessità dal parte del tecnico ed anche da parte della società. Qual è il motivo? Le ragioni di queste perplessità sono da ricerca nel fatto che il polacco, per quanto sia un buon calciatore, un centravanti bravi, non ha però quella confidenza col gol che servirebbe ad una squadra che punta molto in alto. La percentuale tra prestazioni e gol è insufficiente"