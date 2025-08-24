Il Mattino - Conte chiaro con la squadra, si sta costruendo il Napoli del futuro: Meret è un'indicazione dal primo minuto

Napoli - Conte è stato chiaro con sé stesso e con la squadra. Le scelte lo hanno testimoniato: Meret è una indicazione dal primo minuto, ma ha fatto vivere qualche sussulto di troppo contro un Sassuolo troppo emozionato al nuovo esordio in A. Al 70' la girandola dei cambi parte e spegne un po' i motori di tutti. Conte prova a riaccenderli con i cambi: dentro Neres, Gilmour e pure Lang, uno dei grandi esclusi della vigilia, poi Spinazzola e Vergara, che farà parte del gruppo. Conte sa bene che "volare basso" non significa non scendere in campo per vincere. Ma costruire giorno per giorno il Napoli del futuro. Salire insieme la scalinata della stagione. Un lungo viaggio parte sempre dal primo passo: e quello del Napoli è stato bello e convincente, come la prima vittoria del suo campionato. Di Lorenzo e compagni hanno già più punti di un anno fa. Sarà pure poco, ma non era mica scontato. Lo scrive Il Mattino.

