Il Mattino - Conte chiaro con la squadra, si sta costruendo il Napoli del futuro: Meret è un'indicazione dal primo minuto

Rassegna Stampa  
ConteConte

Napoli - Conte è stato chiaro con sé stesso e con la squadra. Le scelte lo hanno testimoniato: Meret è una indicazione dal primo minuto, ma ha fatto vivere qualche sussulto di troppo contro un Sassuolo troppo emozionato al nuovo esordio in A. Al 70' la girandola dei cambi parte e spegne un po' i motori di tutti. Conte prova a riaccenderli con i cambi: dentro Neres, Gilmour e pure Lang, uno dei grandi esclusi della vigilia, poi Spinazzola e Vergara, che farà parte del gruppo. Conte sa bene che "volare basso" non significa non scendere in campo per vincere. Ma costruire giorno per giorno il Napoli del futuro. Salire insieme la scalinata della stagione. Un lungo viaggio parte sempre dal primo passo: e quello del Napoli è stato bello e convincente, come la prima vittoria del suo campionato. Di Lorenzo e compagni hanno già più punti di un anno fa. Sarà pure poco, ma non era mica scontato. Lo scrive Il Mattino.
 

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo ComoComoCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaEL

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo CagliariCagliariECL

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo LecceLecce

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo JuventusJuventus

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo AtalantaAtalanta

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo InterInter

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo PisaPisa

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo MilanMilan

    0

    1
    0
    0
    1
  • 18º

    logo BolognaBolognaR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 20º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
Back To Top