Villarreal, Reina: "Mi sento bene, voglio decidere il mio futuro con calma ma se non contano su di me..."

Pepe Reina, ex portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di Cadena Ser:

Pepe Reina

Reina sul suo futuro

"Essendo obiettivo, non credo che tornerò in nazionale. Il mio tempo è passato, ma il mio telefono è sempre lo stesso nel caso volessero chiamarmi. Nessuno doveva chiamarmi per smettere di chiamarmi Con Lopetegui è cambiato il ciclo, sono cambiati tanti giocatori, tra cui anche me stesso. Nonostante questo, ci andrei anche da uomo di scena. Sono orgoglioso di essere stato in quello spogliatoio con la Nazionale".

Sul suo presente al Villarreal:

"Sono venuto per aiutare, perché Gero fosse di alto livello e i ragazzi che arrivano da dietro migliorassero. Con il cambio di ruolo e le circostanze che si sono venute a creare, sono molto più contento di me Lo ero già. Gli anni passano, ma l'importante è essere in salute e continuare a sentire le farfalle ogni volta che giochi. Non so se raggiungerò i 45 anni di Buffon, ma non mi metto una data di scadenza. Il club deciderà per quanto tempo sarò di aiuto".

Setien o Emery?

"Sono due filosofie diverse, ed è per questo che abbiamo trascorso un periodo di adattamento con Quique. Per fortuna abbiamo avuto la pausa per la Coppa del Mondo, il che è stato positivo per noi perché abbiamo potuto lavorare. L'allenamento è ciò che ti dà il premio di dimostrare in partite, e ci siamo riusciti. Il ruolo del portiere non cambia molto nello stile di gioco tra l'una e l'altra, sì. Con me è cambiato poco, anche se adesso forse abbiamo più spazio davanti e dobbiamo stare più attenti Nonostante questo, il calcio è sempre 11 contro 11".

Sul suo eventuale ritiro:

"Ho lasciato il club per decidere il mio futuro, mi sento bene. Se non contano su di me, mi ritirerò, voglio che sia la mia ultima tappa nel calcio. Mi sto divertendo molto e il mio la famiglia è molto a suo agio, quindi penso che rimarrò a vivere qui qualche anno dopo essere andato in pensione".

