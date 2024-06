Vanoli rivela su Conte: "Durante la sosta Nazionali gli dicemmo di riposare e stare in famiglia, ecco cosa fece"

Paolo Vanoli, uno dei collaboratori storici di Antonio Conte, oggi è tornato in Serie A con la promozione col Venezia e nelle ultime ore ha trovato l'accordo col Torino per diventare il nuovo allenatore. Intanto, non molto tempo fa ha fatto una rivelazione su Conte la sua dedizione per il lavoro sul campo:

"Quando torno a casa, il mio prossimo step sarà riuscire a staccare. Adesso me lo rimprovero perché non ce la faccio ad esempio a non vedermi il big match. Conte me lo diceva sempre, faceva finta di staccare. Pur convincendolo, adesso ho capito perché non ce la facesse. Una volta durante la sosta della Nazionale all’Inter, dove c’erano 3-4 giocatori, gli dicemmo di riposare e stare in famiglia. Ci siamo ritrovati il mercoledì mattina, al pomeriggio si è ripresentato”.