Ugolini: "C'è la sfortuna che accompagna il Napoli, Osimhen a secco da tre partite ma sempre con la stessa voglia"

Massimo Ugolini è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Da tre partita a secco, Osimhen è al di sotto delle sue medie in campionato ma ha giocato con voglia a Bologna e questo è incoraggiante. C'è anche un po' di sfortuna che accompagna il Napoli, pali, traverse, rigori, al di là delle difficoltà sul gioco. Episodi simili ne abbiamo visti tanti, vanno interpretati con la voglia di dare sempre il 100% in campo, è un aspetto positivo"