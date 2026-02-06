Trasferte vietate ai tifosi del Napoli, l'appello dell'avv. Pisani: "Scendiamo in campo per la giustizia" | VIDEO

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Il caso delle trasferte vietate ai tifosi del Napoli e non solo ha fatto inorridire in tanti nel mondo del calcio e non solo. Anche l'avvocato Angelo Pisani ha voluto fare un appello forte per tutti i tifosi azzurri che vogliono unirsi alla 'battaglia'

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Il caso delle trasferte vietate ai tifosi del Napoli e non solo ha fatto inorridire in tanti nel mondo del calcio e non solo. 

Trasferte vietate ai tifosi del Napoli, l'appello dell'avv. Pisani

Anche l'avvocato Angelo Pisani ha voluto fare un appello forte per tutti i tifosi azzurri che vogliono unirsi alla 'battaglia'.

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