Trasferte vietate ai tifosi del Napoli, l'appello dell'avv. Pisani: "Scendiamo in campo per la giustizia" | VIDEO
Le Interviste 19:00
Pisani
di Redazione
Il caso delle trasferte vietate ai tifosi del Napoli e non solo ha fatto inorridire in tanti nel mondo del calcio e non solo. Anche l'avvocato Angelo Pisani ha voluto fare un appello forte per tutti i tifosi azzurri che vogliono unirsi alla 'battaglia'
VIDEO ALLEGATI
Il caso delle trasferte vietate ai tifosi del Napoli e non solo ha fatto inorridire in tanti nel mondo del calcio e non solo.
Trasferte vietate ai tifosi del Napoli, l'appello dell'avv. Pisani
Anche l'avvocato Angelo Pisani ha voluto fare un appello forte per tutti i tifosi azzurri che vogliono unirsi alla 'battaglia'.
segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google