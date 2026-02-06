Trasferte vietate ai tifosi del Napoli, l'appello dell'avv. Pisani: "Scendiamo in campo per la giustizia" | VIDEO

Il caso delle trasferte vietate ai tifosi del Napoli e non solo ha fatto inorridire in tanti nel mondo del calcio e non solo.

Trasferte vietate ai tifosi del Napoli, l'appello dell'avv. Pisani

Anche l'avvocato Angelo Pisani ha voluto fare un appello forte per tutti i tifosi azzurri che vogliono unirsi alla 'battaglia'.