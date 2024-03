Sportitalia, Parlato: "Altra bocciatura per Lindstrom in queste ore"

Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Stanotte ho sognato Dendoncker che segnava il gol del 4 maggio a Udine. Kvaratskhelia? Le sensazioni che ho, dal report che ho letto, direi che non giocherà domani Kvaratskhelia. Il suo sostituto sarà Raspadori, ho la percezione che nemmeno domani giocherà Lindstrom che, per me, dovrebbe essere il candidato numero uno. Sarebbe un'ulteriore bocciatura per Lindstrom, bocciatura non definitiva. In questo modulo Lindstrom fa fatica, ha caratteristiche diverse dal 433. Anche per Raspadori potremmo fare lo stesso discorso".