Calciomercato Napoli, preso il ‘nuovo De Ketelaere’? Molti tifosi ci credono

Calciomercato Napoli, a oggi c'è un'unica certezza per l'estate: sarà rivoluzione. E non potrebbe essere altrimenti dopo una stagione tanto sciagurata giunta dopo lo storico scudetto conquistato. Bisognerà resettare giocoforza, aprendo un nuovo ciclo con innesti importanti e salutando chi è ormai privo di stimoli ed è giunto agli sgoccioli della sua avventura e ha dato tutto. Queste ultime giornate di Serie A, oltre che a un piazzamento europeo e in particolare Champions se possibile, servirà proprio per il 'casting' di fine campionato: un esame per tutti in vista della prossima stagione e capire chi meriterà una riconferma e chi no.

Calciomercato Napoli, chi resta e chi andrà via?

Di sicuro ci saranno parecchie cessioni per altrettanti innesti, ma da dove ripartire? Al centro di tale discorso non ci saranno solo i veterani ma anche gli stessi protagonisti delle ultime sessioni. Parliamo di profili come Cajuste, Natan, Traorè e Dendoncker. Già certo l'addio per quest'ultimo. Mazzocchi e Ngonge sembrano certi di un posto per la prossima stagione, possibile che sia confermato anche l’ex Sassuolo ma bisognerà trattare con gli inglesi.

E Lindstrom invece? Che ne sarà del grande acquisto della scorsa estate? Considerato il grande equivoco del mercato del Napoli, sarà una situazione delicata da gestire nel migliore dei modi per il bene del ragazzo che ha comunque indubbie qualità e per salvaguardare un patrimonio economico del club che fosse anche solo per una futura rivendita e rientrare nelle spese.

Lindstrom come De Ketelaere? Molti tifosi ci credono

E' chiaro che il futuro di Lindstrom dipenderà molto dal nuovo allenatore del Napoli e dal modulo che verrà scelto. Mezzala, trequartista o esterno d'attacco? Ma c'è un'altra ipotesi che non va affatto scartata: quella di un prestito. In molti, infatti, credono che potrebbe quasi verificarsi un 'De Ketelaere-bis': flop totale col Milan al primo anno, è poi totalmente rinato all'Atalanta e quest'anno è tra gli assoluti protagonisti di questa stagione. Doveva solo prendere le misure del nuovo campionato, poi una volta messo nelle condizioni ideali e senza estreme pressioni il rendimento è schizzato.

Molti tifosi scommettono su uno scenario simile anche Lindstrom che potrebbe esplodere proprio come accaduto col milanista. Anche perché i numeri li ha e li ha mostrati bene all'Eintracht Francoforte, così come la qualità si è vista a sprazzi anche in maglia partenopea. Tuttavia alcuni ultimi gravi errori come il colpo di testa in Champions League o il passaggio sbagliato per Ngonge con l'Inter dimostrano che ormai anche la testa è offuscata e - sinceramente - non potrebbe essere altrimenti ritrovatosi in un'annata così catastrofica. Ha bisogno di serenità e forse altrove potrebbe trovarla prima e più facilmente.