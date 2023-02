Sportitalia, Parlato a CN24: "Niente turnover, Spalletti ha un solo dubbio di formazione: vuole riscattare la coppa Italia"

Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Allenamento terminato da poco, la sensazione è che Spalletti non abbia nessuna intenzione di fare turnover. La Cremonese ha fatto uno scherzetto in coppa Italia al Napoli. Forse qualche cambio ci sarà con il Sassuolo. L'unico vero ballottaggio potrebbe essere Lozano o Politano, per il resto sarà la formazione che ha battuto lo Spezia. Rilassamento? Non credo, l'obiettivo del Napoli è vincere lo scudetto anche se la Champions dal punto di vista di prestigio ed economico è importante. Puoi gestire la rosa ampia e le forze, questo è un vantaggio. Questo sarà un mese cruciale per lo scudetto non tanto per la Champions anche se il presidente ha fissato premi. Napoli, comunque, mina vagante della Champions. Zerbin e Gaetano? Far parte di questo gruppo è prestigio ma ci sarà tempo per mettersi in mostra. Giuntoli e De Laurentiis hanno fatto un grande lavoro, così come Spalletti, vanno fatti i complimenti a tutti. Osimhen? Se dovesse arrivare un club con un'offerta molto alta, difficilmente si potrà trattenere: un club che dovesse offrire 9mln ad Osimhen lo porterebbe via sicuramente".