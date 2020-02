Sky, Ugolini: "Meret favorito, Ospina parte dalla panchina. Il Napoli deve puntare all'Europa League"

Massimo Ugolini, giornalista di SkySport, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Più Meret rispetto a Ospina ma la differenza è poca, leggermente favorito il portiere italiano".

"Una squadra come il Napoli non può non puntare all'Europa League, in caso di vittoria starebbe a -2 quindi ci sono i margini per far bene. L'Europa League è l'obiettivo minimo rispetto alle aspettative di inizio stagione".