Alex Meret è un portiere della SSC Napoli e della Nazionale italiana.

Alex Meret, la biografia e curiosità

Alex Meret inizia col calcio nelle fila del Donatello Calcio. Giovanissimo, accumula esperienza come portiere facendosi valere sul campo a suon di parate decisive ed uscite di altissimo livello.

Dov'è nato Meret?

Alex Meret è nato a Udine in Italia.

Quanti anni ha Meret?

Alex Meret ha 21 anni essendo nato il 22 marzo 1997.

Chi è la fidanzata di Meret?

Alex Meret è fidanzato con la modella Debora Romano.

Quanto è alto Meret?

Alex Meret è alto 1,90 m e pesa 82kg.

Contratto Meret?

Alex Meret ha un contratto fino al 2023 con il Napoli.

Stipendo Meret, quanto guadagna Meret?

Alex Meret ha uno stipendio di 1,5 milioni di euro a stagione, ecco quanto guadagna e il suo ingaggio nel Napoli.

Alex Meret Transfermarkt?

Alex Meret ha un valore Transfermarkt di 16 milioni di euro.

Clausola rescissoria Meret?

Alex Meret non ha presente nessuna clausola rescissoria nel suo contratto con il Napoli.

Numero maglia Meret?

Alex Meret ha scelto la maglia numero 1.

Agente Meret?

L'agente di Alex Meret è Federico Pastorello.

Alex Meret, la carriera

Udinese . Dopo aver stupito nelle fila del Donatello Calcio, viene attenzionato da alcuni osservatori dell'Udinese, che nel 2012 decisono di metterlo sotto contratto. Continua a stupire tutti e nel 2015-2016 viene addirittura aggregato con la prima squadra. Qui farà il secondo di Orestis Karnezis . Il suo esordio non tarda ad arrivare: il 2 dicembre 2015, a 18 anni, vince 3 a 1 contro l'Atalanta.



Alex Meret al Napoli

Napoli 2018-ad oggi: dopo l'arrivo di Carlo Ancelotti al Napoli, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli continua a trattare con l'Udinese. E' lui il sostituto di Pepe Reina, svincolatosi. Dopo una lunga trattativa, il Napoli riesce a portare all'ombra del Vesuvio sia il 21enne Alex Meret che il più maturo Orestis Karnezis per una cifra di circa 25 milioni più bonus.

Il 4 luglio 2018, Meret ha svolto le visite mediche a Villa Stuart in mattinata: dopo aver superato i controlli, il calciatore si è diretto alla Filmauro in compagnia del suo agente Pastorello per apporre le firme sul contratto che lo legherà alla SSC Napoli fino al 2023.

Nei primi giorni di luglio, Meret ha subito un grave infortunio: la frattura del terzo medio dell'ulna sinistra, che lo costringe all'operazione chirurgica e ad un lungo stop. L'11 ottobre 2018, esattamente tre mesi dopo l'infortunio, la SSC Napoli annuncia la completa guarigione di Alex Meret, che torna dunque in gruppo a disposizione di Carlo Ancelotti. Successivamente ha dovuto rinviare il suo rientro in squadra per una riabilitazione più cauta: novembre è il mese del suo completo recupero. Continua il recupero di Alex Meret, la data del rientro in campo sembra fine novembre quando il Napoli affronterà il Frosinone. Meret torna tra i convocati di Carlo Ancelotti il 24 novembre 2018 per la sfida contro il Chievo. L'8 dicembre 2018 arriva l'esordio di Alex Meret con il Napoli.

STAGIONE SQUADRA CAMPIONATO PRESENZE RETI SUBITE 2015-2016 Udinese A 2 -3 2016-2017 SPAL B 32 -31 2017-2018 SPAL A 13 -16 2018-2019 Napoli A 13 -9

Alex Meret in nazionale

Nazionale. Gioca nell'Under16, 17 e 18. Nel 2014 esordisce nell'Under19 e gioca da titolare gli Europei Under19 in Germania. Nel 2016 viene convocato per l'Under21, esordisce il 22 marzo 2018 nel pareggio contro la Norvegia. Nel 2016 Anotnio Conte lo aggrega alla rosa, senza convocarlo. Sarà Gian Piero Ventura a convocarlo il 18 marzo 2017 per le partite contro Albania ed Olanda.