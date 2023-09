Sky - Osimhen in panchina, dal Napoli filtra il motivo della scelta di Garcia

Ultime notizie Napoli - A Sky Sport, durante Sky Calcio Club, è intervenuto il giornalista Massimo Ugolini, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Osimhen in panchina? Scelta dettata dal turnover, per averlo pronto per martedì contro il Real Madrid. Victor le vuole giocare tutte, ma l’allenatore decide e l’opportunità di una valutazione diversa passa da lui, che guarda altre cose in questo momento. Il motivo che filtra dalla società è turnover, poi è chiaro che possa entrare nella ripresa e a partita in corso. Che Osimhen sia contento di non giocare dal 1’ però non saprei”