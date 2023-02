Roma, Mourinho recrimina sul calendario: "A Napoli potevamo giocare di sabato e non domenica..."

Notizie Calcio - Clamorosa eliminazione in Coppa Italia per la Roma, sconfitta dalla stessa Cremonese che ha buttato fuori il Napoli ai rigori agli ottavi di finale. I giallorossi non apprendono la lezione napoletana, entrano in campo con un approccio pessimo, e incassano la seconda sconfitta consecutiva dopo il doloroso k.o. del Maradona.

Roma-Cremonese, Mourinho recrimina sul calendario

José Mourinho, intervenuto in conferenza stampa nel post partita, ha recriminato anche sulla calendarizzazione dei vari match: “Penso che sarebbe stato possibile giocare di sabato a Napoli piuttosto che domenica. Se poi domenica qui c'è il rugby e il campo è distrutto, allora per forza dobbiamo giocare di sabato con l'Empoli. Per i giocatori è difficile accettare che domenica non si possa giocare nel proprio stadio perché c'è il rugby".