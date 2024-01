Roma, De Rossi: "Non mi aspettavo la Salernitana così giù, col Napoli hanno perso solo all'ultimo"

Conferenza stampa per Daniele De Rossi, neo allenatore subentrato all’esonerato José Mourinho, in vista di Salernitana-Roma. Il giovane tecnico tiene alta l’attenzione mostrando anche sorpresa per la posizione dei campani: “Non pensavo di trovare la Salernitana così in basso in classifica: hanno una rosa importante e contro Napoli e Juventus hanno perso solo all’ultimo. Inoltre pareggiavano 0-0 con l’Inter prima di Lautaro e hanno battuto la Lazio. Bisognerà far attenzione, ma andremo lì per vincere”.