Ricciardi: "Lockdown totale, Speranza è d'accordo con me. Funziona solo la zona rossa..."

Ultime notizie - Il consigliere del ministro Roberto Speranza, nonché membro del Comitato Tecnico Scientifico, Walter Ricciardi ha rilasciato alcune dichiarazioni durante "Che tempo che fa", trasmissione in onda su RAI 3. Ecco quanto riportato da Tuttomercatoweb:

“Il lockdown salva vite, la mortalità nelle nazioni che hanno soppresso e eliminato il covid è 100 volte inferiore. Poi non si fanno più lockdown eliminando il virus. Non chiudi più le scuole, una volta che le hai aperte. Annulli l’influenza grazie a queste misure. Puoi fare delle zone verdi, incentivando il turismo. È fattibile sempre, il Victoria lo ha fatto con dei dati di partenza con la Gran Bretagna. Ci sono gli svantaggi per fare un sacrificio grande e limitato adesso e tornare a prosperare dopo. Di fatto funziona solo la zona rossa, nella zona arancione rimangono stabili, in quella gialla risalgono. Domenica scorsa sono stato in un ristorante, nella sala principale del ristorante se ci fosse stato un super diffusore di variante inglese si sarebbero contaminati tutti. Non è possibile fare attività normale. Speranza? Noi ci siamo parlati, lui non si è pronunciato perché sono decisioni del governo, sicuramente siamo sulla linea del passare a questa fase, speriamo che il governo lo approvi”.