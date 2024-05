Napoli - Raspadori ha parlato a Dazn prima di Napoli-Lecce

"Zielinski? Un ragazzo speciale, sin da quando sono arrivato mi ha accolto in modo fantastico. Sa come vivere lo spogliatoio, poi quello che fa in campo non devo certo dirlo io e mancherà tantissimo. L'ho sempre ammirato: è un ragazzo speciale che mancherà a tutti".