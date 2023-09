Pellissier: "Osimhen tra i più forti al mondo: un giocatore completo in tutto ed è diventato devastante"

Sergio Pellissier è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Ho giocato e ho avuto la fortuna di giocare contro campioni. Il calcio italiano arriva sempre a farsi notare, si cerca di far giocare giocatori che più corrono e con qualità e il gioco cambia e non è quello di una volta. Qello che si deve vedere è cosa sta dimostrando un giocatore e Osimhen ha una media gol pazzesca. Osimhen è un giocatore completo in tutto ed è diventato devastante. E' uno dei più forti al mondo".