Orsi: "Napoli vola ma occhio allo Spezia, in casa si trasforma! Scudetto? Le avversarie pensano solo ad una cosa"

Intervista Orsi sul Napoli

“Lo Spezia con il Bologna ha giocato discretamente, però in casa si trasformano. Troveranno un Napoli con il morale alle stelle e con delle riserve che sembrano dei titolari. Gli azzurri devono continuare a spingere per mettere ulteriore fieno in cascina.

Lo Scudetto può perderlo solo il Napoli, deve succedere un cataclisma che non penso arriverà. In questo momento la squadra di Spalletti vola e le altre sono in difficoltà, infatti tutte pensano che il Napoli sia ormai inarrivabili e puntano ad un posto Champions".

Su Vicario: "E' un portiere che sta crescendo con grande personalità. Ragiona ed è esplosivo, è uno di quei portieri che finiranno in una squadra importante"