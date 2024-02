Milan, Cardinale alza la voce: "Io e Ibra non siamo soddisfatti, faremo dei cambiamenti"

Bordate in casa Milan all'operato dell'allenatore Stefano Pioli che rischia l'esonero nonostante un contratto in scadenza nel 2025. Perché la società rossonera ora esce allo scoperto e alza la voce, non è contenta di quello che sta accadendo in questi anni.

Milan: Pioli rischia l'esonero, società infuriata

Il numero uno del Milan Gerry Cardinale annuncia come RedBird sia insoddisfatta di questo Milan e Pioli rischia l'esonero. "Squadra giovane ma non mi piace non essere primo in campionato". Arriva lo sfogo del proprietario del club rossonero che ha intenzione di cambiare le cose e lo fa in presenza del nuovo dirigente Zlatan Ibrahimovic.Il Milan vuole vincere e lo dimostrano le dichiarazioni di Cardinale che vanno a puntare dritto contro l'allenatore Pioli:

“Guarderemo al cambiamento in ogni aspetto della società.Mi sono affidato a Zlatan per raccogliere opinioni, prospettive e consigli sull’idea di un cambiamento in campo. Tutto attorno al Milan deve cambiare, anche se preferisco usare la parola evolvere. Guarderemo a cosa abbiamo fatto finora, ai tanti infortuni che abbiamo avuto. Ma né io né Zlatan siamo soddisfatti del fatto che non siamo i numeri uno in Serie A. Ci stiamo provando: abbiamo una squadra giovane, e se consideriamo quanto è giovane e quanto è nuova non stiamo facendo male. Ma a noi non basta non fare male: abbiamo tanto lavoro ancora da fare. E quindi è lecito aspettarsi un cambiamento”.

Pioli rischia quindi l'esonero dal Milan e proprio l'allenatore rossonero è stato accostato al Napoli di De Laurentiis per il possibile ruolo di nuovo tecnico in vista della prossima stagione. Da capire come andrà a finire questa vicenda in vista dei prossimi mesi.