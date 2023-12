Meluso: "Questo arbitraggio una mortificazione! Fallo su Lobotka, perchè il Var non interviene su rigore Osimhen? Giornataccia di Massa e VAR"

Mauro Meluso, ds del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Napoli-Inter 0-3.

Queste le parole di Meluso sull'arbitraggio di Massa in Napoli-Inter. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Mazzarri ha preferito non venire per evitare dichiarazioni che possono creare problemi. Siamo molto scontenti, è una mortificazione che non ci meritiamo. Crediamo che l’arbitro Massa ed il Var siano incappati in una giornataccia, anche se può capitare a tutti. E’ stata una giornata non felice, il primo gol era fortemente viziato da un fallo evidente di Lobotka. Meritava l’intervento dell’arbitro senza pensare al Var. Poi nel secondo episodio penalizzante è stato il rigore su Osimhen, io sono stato calciatore e se ti prendono il tendine d’Achille vai giù perché perdi la forza. Anche Osimhen me l’ha confermato, noi non siamo complottisti però è stata una bruta giornata dell’arbitro. Siamo dispiaciuti anche per i nostri tifosi, però prendere il primo gol è stata una mazzata che ha influito sul risultato. Sono rimasto sconcertato da questa decisione non presa”.

Sul rigore di Osimhen: “Il Var c’è apposta per correggere gli errori, mi chiedo perché non sia intervenuto. Il fallo è evidente. La squadra è dispiaciuta anche se ha dato il massimo, abbiamo perso contro una grande squadra come l’Inter ed il gol di Calhanoglu è di grandissima fattura. Non vogliamo alibi, ma dico solo che non ci meritavamo questa mortificazione”.

Poi risponde a Marelli: “Rispetto la sua analisi su Osimhen-Acerbi, ma quel contatto si deve quantomeno andare a rivedere al monitor. Poi magari decidi di non concedere il rigore, però devi andare a rivederlo. Una disparità di questo genere, contro grandi squadre come l’Inter, poi diventa determinante. Bisogna capire il momento, perché con quel rigore potevamo recuperare. Rigori del genere ne ho visti dare tanti, ci vuole uniformità e mi dispiace dirlo. La nostra classe arbitrale è la migliore del mondo, ma oggi ci sentiamo penalizzati".

Sul cambio di prestazione dopo il cambio in panchina: "La squadra, per battere l'Inter, ci ha messo l'anima e nel primo tempo ha fatto molto bene. Poi gli episodi ci hanno penalizzato anche mentalmente. Con Mazzarri stiamo lavorando bene, senza nulla togliere all'operato di Garcia. Questa sera la squadra ha fatto bene, ma ripeto che questa cattiva serata di Massa ci ha penalizzato oltremodo. Magari non ha nemmeno arbitrato male, ma negli episodi cruciali è venuto meno".