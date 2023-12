Mazzarri a Sky: "Sono curioso, provate cose nuove prima del Braga! Osimhen dal 1' così siete tutti contenti, ha avuto l’applauso dalla squadra"

A Sky Sport, durante il pre-partita di Napoli-Braga, è intervenuto l’allenatore del Napoli Walter Mazzarri:

“Le differenze tra stasera e la mia prima esperienza Champions? Sono rimasto uguale, mi sono aggiornato ma la situazione è diversa per me: io avevo creato tanto in quattro anni ed avemmo le prime soddisfazioni, poi il Napoli è stato sempre a questi livelli.

A che punto è il mio nuovo Napoli? Oggi sono curioso anche io, abbiamo fatto cose nuove in allenamento e spero che i giocatori le mettano all’opera per la qualificazione.

Approccio alla gara? Spero che mentalmente i miei non pensino alle combinazioni per passare, dobbiamo fare il nostro calcio per portarla a casa.

Osimhen? Ha avuto l’applauso dalla squadra, siamo tutti con lui e spero ci dia una mano per passare. Gioca dal primo minuto così siete tutti contenti”