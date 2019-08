Marolda a CN24: "Centrocampo del Napoli improponibile, è una squadra senza equilibrio! Sabato non mi aspetto una grande partita..."

Ultime calcio Napoli - Ciccio Marolda, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Non mi dispiacerebbe beccare una squadra russa. L’importante è pescare bene in terza fascia: serve pescare lì una compagine alla portata per passare il turno. Il Napoli in questo momento ha un centrocampo improponibile. Questa squadra avrebbe bisogno di un disegno tattico in grado di rendere questa formazione più equilibrata. Adesso il Napoli non ha equilibrio. Quando Ancelotti dice che basta segnare un gol in più degli avversari mi sembra di sentir parlare Zeman. Io mi sentirei più tranquillo con un centrocampo più coperto. Rog, Ounas e Diawara non si sono rivelati da Napoli ed in tal senso non ha avuto torto Sarri. Dal punto di vista economico, il Napoli ci ha ricavato dei danari e quindi da questo punto di vista ha fatto degli affari.

