Mandarini: "Koulibaly cambia casa, vivrà dove abitava Albiol. Icardi non ha mai chiuso al Napoli, anzi..."

Ultimissime calcio Napoli - A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Fabio Mandarini, giornalista

“Ogni tanto i calciatori cambiano casa ecco perché Koulibaly andrà a vivere in quella che è stata la casa di Albiol.

Ancelotti non ha mai detto che Milik è sul mercato e non lo ha mai trattato come una riserva, ma se il Napoli cerca un attaccante, tra l’altro ingombrante come Icardi, ci sta che Milik faccia qualche riflessione sul suo futuro".

Icardi-Napoli, le indiscrezioni di Mandarini