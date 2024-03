Pietro Lo Monaco ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal:

"Direttore sportivo Napoli? È un grido di dolore che si eleva da tutte le parti e a cui il presidente deve dare delle risposte per programmare la nuova stagione. Conte? Uomo di mercato, un pacchetto a sé stante che esula da quella che è l'organizzazione societaria. Qualora De Laurentiis prenda un allenatore come Conte, allora ci sta che non prenda una figura societaria importante".