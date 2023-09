Lecce, il ds Trinchera: "Campionato anomalo, tutti possono fare risultato! Restiamo con i piedi per terra"

Stefano Trinchera, ds del Lecce, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del pre partita di Lecce-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“L’inizio di stagione ha sorpreso anche noi? E’ un campionato anomalo, si è alzato il livello e tutti possono battere chiunque. E’ stato un avvio sorprendente, ma l’obiettivo resta quello della salvezza. Con il direttore Corvino abbiamo lavorato per assemblare una squadra con determinate caratteristiche, non siamo sorpresi perché i calciatori li abbiamo scelti noi ma bisogna restare con i piedi per terra”.