L'aneddoto di Conte su Papa Francesco: "Andai in udienza da 'peccatore' e fece lui un regalo a me: un gesto mi ha colpito"

In una vecchia intervista rilasciata a Famiglia Cristiana nel 2014, Antonio Conte parlò del suo rapporto con la fede svelando un aneddoto che riguardava anche Papa Bergoglio:

Maradona ha regalato al Papa la sua maglia, lei cosa regalerebbe al Pontefice? «A dire la verità il regalo me lo ha già fatto lui! Poco prima del matrimonio sono andato con la mia famiglia in udienza e Francesco ci ha regalato una pergamena di benedizione. Mi ha colpito, io ero andato da “peccatore”, con una figlia... Il Papa ci ha accolto in maniera semplice, mancavano delle sedie e si è alzato lui per prenderle. Sta trasmettendo valori molto importanti, come la semplicità».

Dovesse allenare la “squadra della Chiesa”, dove farebbe giocare Francesco? «Davanti alla difesa, dove sta il cuore della squadra. È il ruolo di chi si deve sacrificare per la squadra»