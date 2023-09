Kvaratskhelia a Dazn: "Siamo tornati, il gol mi mancava ed il nervosismo è normale! Abbiamo parlato con Garcia e..."

Khvicha Kvaratskhelia è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Napoli-Udinese 4-1. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Quanto mi mancava il gol? Certamente mi mancava, ma nel calcio può succedere sempre di tutto e non segnare può rendere nervosi. Ora sono tornato, sono contento ed ho fatto il meglio per la squadra e vogliamo continuare così.

Cosa è cambiato in questi giorni? Non saprei, abbiamo realizzato che avevamo bisogno di tornare a vincere dopo le ultime partite. Dopo il Sassuolo ci siamo parlati, abbiamo parlato con il tecnico e abbiamo capito che dovevamo tornare a giocare in questo modo”.

Questo è il vero Napoli? Abbiamo tanti ottimi giocatori. Non importa chi segna, probabilmente siamo tornati ed ora dobbiamo fare il nostro meglio per continuare così. Forza Napoli”.