Juan Jesus a Mediaset: "Presi gol evitabili, ma manca anche lucidità in attacco! Domani vogliamo vincere e ritrovare lo spirito dell'anno scorso"

Notizie calcio. Juan Jesus ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni Mediaset nella vigilia di Napoli-Braga, ultima gara della fase a gironi di Champions League. 

Queste le parole di Juan Jesus: 

‚ÄúDomani √® una partita importante, vogliamo passare il turno e dare continuit√†. Stiamo facendo delle belle prestazioni, ma mancano vittorie e gol per far girare le cose bene come l‚Äôanno scorso. Bisogna avere tranquillit√†, ce la stiamo mettendo tutta ed anche con la Juventus abbiamo fatto bene‚ÄĚ.

Problemi difensivi? Se si parla di fase difensiva di parla dei difensori, per√≤ se parliamo di non fare gol allora parliamo degli attaccanti. La fase difensiva la deve fare tutta la squadra, se si difende tutti insieme allora il nostro compito di difensori diventa pi√Ļ semplice. Abbiamo preso dei gol evitabili, per√≤ stiamo lavorando bene con mister Mazzarri. Dobbiamo restare tranquilli, con la consapevolezza che non √® vero che tre mesi fa eravamo campioni d‚ÄôItalia ed ora non siamo pi√Ļ nessuno. Bisogna lavorare, solo cos√¨ cambieranno le cose‚ÄĚ.

Manca un po‚Äô di lucidit√† e tranquillit√† davanti alla porta, perch√© le occasioni le stiamo creando. C‚Äô√® bisogno della tranquillit√† che c‚Äôera l‚Äôanno scorso, ma continuando a lavorare cos√¨ la ritroveremo. Stiamo dando il nostro meglio, mancano vittorie e gol per far tornare le cose al posto giusto‚ÄĚ.

Assenza Osimhen? Il nostro pensiero √® di vincere, pareggiare o perdere 1-0 non mi piace pensarlo. C‚Äô√® un solo un risultato che √® la vittoria per passare il turno. Serve una notte di vittorie, poi non √® importante chi segner√† se Osimhen, io o Zerbin, vogliamo solo vincere‚ÄĚ.