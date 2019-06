Italia U20, il preparatore atletico: "Pellegrini migliorerebbe con Ancelotti, innamorato del calcio e persona seria"

Vincenzo Pincolini, ex preparatore atletico di Ancelotti ai tempi del Milan e attuale preparatore atletico della Nazionale Italiana Under 20, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24.

"Ancelotti è bravo ad avere ottimi rapporti con la società, proprio come succede con De Laurentiis". "Luca Pellegrini? Sarebbe giusto per il giocatore andare al Napoli che potrebbe crescere tanto con Ancelotti. A me fa impazzire come calciatore. Luca vuole fare il giocatore, ha la mentalità giusta per fare il calciatore: è innamorato del proprio mestiere, non parla di macchine grosse e vacanze".