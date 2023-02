Gollini: "Potevo arrivare già in estate! Ho parlato con Osimhen, tutti a Napoli mi ripetono una cosa..."

Pierluigi Gollini, neo portiere del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai colleghi di Radio Kiss Kiss.

Ultime notizie, ecco l'intervista a Gollini:

"Ho accetato subito Napoli con entusiasmo. Mi hanno cercato anche quest'estate ma già era avviata la trattativa con la Fiorentina. Adesso sono felice di essere qui in una piazza che ho sempre seguito con ammirazione e per come vive l'amore per la squadra e per il calcio.

Negli spogliatoi avevo detto ad Osimhen che volevo vedere quanto fosse un leone e lo ringrazio per avermi abbracciato dopo il gol. E' come se fossi qui da tanto tempo e gli italiani li conosco bene da tempo. Poi c'è Ndombele che era mio compagno al Tottenham.

La parata su Raspadori è stato il momento migliore alla Fiorentina ma poi non ho trovato più spazio. Già si notava che il Napoli era fortissimo e fu una bella partita. I tifosi del Napoli mi hanno maledetto ora spero di farmi perdonare.

Il gruppo è molto unito grazie anche alle persone che ruotano intorno alla squadra. Ho trovato persone che mi hanno accolto come in una famiglia. Il gruppo squadra è molto unito e maturo in cui è stato molto facile inserirmi.

A 16 anni sono andato al Manchester United ed ero giovanissimo. Bisogna pensare partita per partita e credo sia la forza di questo gruppo. Se riusciamo a continuare così è normale sperare a grandi traguardi. Il Milan sta vivendo un periodo difficile dopo essere stato Campione d'Italia quindi nel calcio è giusto pensare passo a passo.

Qui a Napoli tutti mi parlano della futura possibile festa se dovessimo arrivare al traguardo. Posso immaginare una festa veramente incredibile. Conosco la cultura napoletana, ma non oso immaginare cosa succederà

Il Premier, escluso il City, tutto giocano con fisico e intensità, cose che ho ritrovato qui. Abbiamo una grande intensità ed è quello che ci accomuna di più al calcio europeo.

Lo stadio di La Spezia è uno stadio ostico e poi tutti vogliono fare bene contro la capolista, ma noi ci faremo trovare pronti.

La Champions è una competizione difficile e competitiva e noi abbiamo dalla nostra di giocare con spensieratezza e senza paura. Può essere una grande arma per noi e poi giocando a calcio possiamo mettere in difficoltà chiunque. Con l'Atalanta scendevamo in campo sapendo di potercela giocare con tutti e non vedo perchè non farlo anche qui pensando sempre partita per partita come se fosse una finale.

Sono felice di aver scelto al Napoli e credo che l'Italia abbia una grande scuola di portieri anche se penso che bisogna aggiornarsi un po' visto che il ruolo si è evoluto. Dal punto di vista squisitamente tecnico in Italia, però, siamo effettivamente al top.

7 maggio con la Fiorentina? L'ho saputo stamattina, ma spero che possa essere una splendida giornata da giocatore del Napoli.

Ringrazio tutti i tifosi che mi hanno accolto benissimo e questo a livello umano non ha prezzo. Forza Napoli Sempre.