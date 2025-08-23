Di Lorenzo in conferenza: "I festeggiamenti sono finiti, abbiamo avuto l'approccio giusto! Gestito il pallone quando dovevamo, è un segno di maturità e crescita" | DIRETTA

Ultime notizie Napoli - Gentili spettatrici e spettatori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla conferenza stampa al termine di Sassuolo-Napoli di Serie A con le dichiarazioni live del giocatore della SSC Napoli Giovanni Di Lorenzo.

Di Lorenzo in conferenza dopo Sassuolo-Napoli

Di seguito in conferenza stampa il giocatore della SSC Napoli Giovanni Di Lorenzo dopo Sassuolo-Napoli. Queste le sue dichiarazioni dalla sala stampa.

"Non era semplice ricominciare così? I festeggiamenti sono finiti, oggi abbiamo avuto l'approccio giusto e non era facile contro una squadra vogliosa dopo il ritorno in Serie A, c'erano tante difficoltà e le abbiamo gestite nel modo giusto. Siamo felici della vittoria e di cosa abbiamo espresso in campo, conoscevamo i movimenti ed i nuovi si sono inseriti bene"

"Dove possiamo arrivare? Sarà il campo a dire dove potremo arrivare, dovremo essere bravi a dare il massimo e ogni partita la giochiamo per vincere. La prima partita nasconde sempre insidie, abbiamo gestito il pallone quando dovevamo, è un segno di maturità e crescita"

"Come può aiutarci De Bruyne in campo? Ha aggiunto qualità, spessore, personalità ad un gruppo che lo scorso anno ha fatto benissimo e non sto io a raccontare che campione è. Sicuramente migliora chi è al suo fianco, si è calato con umiltà nell'ambiente Napoli e siamo contenti. Ha avuto fortuna sulla punizione, ma si è sbloccato e ha giocato con qualità. Farà un grande campionato come tutti ci aspettiamo"

"È la squadra più forte con cui abbia mai giocato? Lo dirà il campo, è più una cosa giornalistica. Alla base c'è un anno di lavoro col mister, dare continuità è stato importante ed abbiamo aggiunto giocatori bravi e vogliosi di giocare con il Napoli. Ci sono i presupposti per una grande stagione, poi vediamo se sarà il Napoli ad essere migliore o meno"