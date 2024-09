Napoli - Willy Sagnol, il ct della Georgia, ha sorriso al cospetto della trasformazione di Kvaratskhelia: «Anche nel Napoli gioca in nuovo ruolo, è più centrale, ma in nazionale lo fa da due anni e mezzo. Kvara è un giocatore che prende decisioni e quelli come lui devono giocare in mezzo. Ecco perché l’ho spostato dalla fascia al centro».