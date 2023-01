Gargano: “Gruppo Napoli più unito che mai: c’è un indizio che in pochi hanno notato”

Calcio Napoli - Walter Gargano ha rilasciato una intervista a NapoliMagazine. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli è primo in classifica e deve continuare così, poi è chiaro che ognuno può sperare. Serve pazienza e tranquillità. Il Napoli sta giocando alla grande, dai titolari a chi subentra a gara in corso, stanno dando un contributo notevole alla squadra. C'è un bel gruppo e si vede, questa è la forza del Napoli. Spalletti ha trovato lo schema giusto e i giocatori hanno capito cosa vuole il mister. Spalletti manda i segnali giusti, gli basta poco per farsi capire dai suoi ragazzi ed anche questo aspetto si nota. Per questo devono andare avanti così".