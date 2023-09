Ciro Ferrara è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo Bologna Napoli:

"Non sono d'accordo sul rigore concesso al Napoli, per me non ci sta. Diverso il discorso su quello non dato al Bologna per il tocco di mano di Anguissa. Osimhen? Puoi non essere d'accordo con il cambio con l'allenatore, ma se vuoi aiutarlo non esci in quel modo dal campo, al massimo dopo nello spogliatoio puoi parlare ma non hai in campo quella reazione".