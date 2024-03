Del Genio: "Nuovo allenatore del Napoli? Escluderei Sarri, ADL monitora questi 3 nomi"

Napoli - Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Telecapri:

"Maurizio Sarri? Al momento mi sento di escludere questa ipotesi. Non mi sembra che il tecnico toscano abbia la volontà di tornare in Campania, ma potrebbe approdare alla Fiorentina. Facciamo una scaletta. La prima idea sarebbe Francesco Calzona qualora naturalmente l'attuale mister riuscisse a portare il Napoli in Champions League.

La seconda idea sarebbe invece un colpo di teatro. Il pensiero va ad Antonio Conte. Naturalmente non si tratta di una trattativa semplice, ne conosciamo le difficoltà. Qualora fallissero le ipotesi Calzona e Conte, la terza idea porterebbe direttamente a Vincenzo Italiano".