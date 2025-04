Il Mattino dà 8 in pagella a Conte: "Costruisce un Napoli a sua immagine e somiglianza, la difesa impressiona"

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino dà 8 in pagella ad Antonio Conte, per Napoli-Torino:

"La febbre di Raspadori lo riporta sui binari del 4-3-3: ne esce fuori una prova alla Conte, con gli azzurri che mostrano concretezza, solidità e pure l'essenzialità delle giocate. C'è tutta la fame di Antonio nella vigorosa prova del Napoli che, stavolta, non ha il braccino corto, nonostante sappia il significato di questa vittoria. A un certo punto erano 2 tiri in porta a zero per il Napoli che era, appunto, sul 2-0. La gioia di aver costruito una squadra a sua immagine e somiglianza, con l'abitudine al cinismo, alla spietatezza fatta metodo. L'organizzazione difensiva non traballa neppure quando i granata si sbilanciano con l'ingresso di Vlasic. Impressiona come la difesa azzurra non conceda mai spazi alle imbucate, neppure nelle mediane. Pressione costante e blocco sempre altissimo: il Napoli vince così".