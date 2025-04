Repubblica - Il Napoli come un surfista sulla cresta dell'onda: lo scudetto è più vicino

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna di Repubblica commenta così la vittoria degli azzurri in Napoli-Torino:

"Vittoria per la fuga. Missione compiuta per il Napoli, che si √® imposto al Maradona sul Torino e ha allungato a +3 sull‚ÄôInter, a quattro giornate alla fine. Lo scudetto √® pi√Ļ vicino e il trascinatore degli azzurri si √® confermato Scott McTominay, decisivo con un‚Äôaltra doppietta, 5 gol nelle ultime 3 gare, 11 alla prima stagione in A. √ą diventato il totem di Antonio Conte, tornato da solo in vetta anche grazie alla solidit√† della miglior difesa del torneo. Il resto l‚Äôhanno fatto i 50 mila di Fuorigrotta, dal primo all‚Äôultimo minuto accanto alla loro squadra. Era un match ball e la partenza sprint del Napoli ha fatto venire in mente l‚Äôimmagine di un surfista sulla cresta dell‚Äôonda: gli azzurri si sono presentati con ancora addosso l‚Äôadrenalina per la sconfitta pomeridiana dell‚ÄôInter".