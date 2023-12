De Maggio: "Mazzarri è l’uomo giusto per far ripartire il Napoli"

Ai microoni di Sunday Sport, Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha dichiarato:

"Voglio dedicare l’editoriale di oggi a Walter Mazzarri, perché sono convinto che sia l’uomo giusto per tirare il Napoli fuori da questo momento difficilissimo. Il Napoli viene da 3 sconfitte consecutive diverse, ma che evidenziano un problema di testa e caratteriale di questa squadra, che alla prima difficoltà si abbatte. Vedi la partita con l’Inter, al gol del 2-0 il Napoli scompare dal campo. Ma le prestazioni non sono mai mancate, tant’è vero che abbiamo commentato che, dopo Madrid, l’Inter e Torino, il Napoli poteva sicuramente ottenere un risultato diverso. Resto convinto che Mazzarri è l’uomo giusto per tirare il Napoli fuori da una classifica difficile e concentrare tutto sulla Champions.

Martedì col Braga c’è assolutamente da staccare il pass per gli ottavi. Adesso per quel quarto posto si è allargata la forbice, sono tante le squadre che possono ambire a quella posizione ma su tutte c’è il Napoli. Il Napoli ha il dovere di ripartire, l’occasione giusta è martedì con il Braga e sabato con il Cagliari. Adesso bisogna per forza di cose calarsi in questa nuova realtà e ripartire. E sono certo che lo farà grazie a Mazzarri”.