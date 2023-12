De Laurentiis: "I contratti si rispettano, mio zio Dino tolse la casa a Fellini", spiegato il motivo

Aurelio De Laurentiis spesso ripete una frase: «I contratti si rispettano, non dimenticate che mio zio Dino tolse la casa a Fellini». Alessandro Ferrucci ha intervistato per il Fatto Quotidiano Filippo Ascione, assistente di Fellini in “Ginger e Fred”, che ha vissuto a strettissimo contatto con lui nell’ultimo decennio di vita del regista.

Ascione sulla frase di De Laurentiis

“Chi è stato Rol? Un sensitivo straordinario. Con lui l’imprevedibile si tramutava in realtà. E Fellini lo raggiungeva a Torino per trovare risposte alle sue ricerche; ma c’è un territorio che non ho mai voluto frequentare: quello dell’aldilà. E l’ho evitato pure quando parlavo con Rol: lui poteva rivelarti il giorno e l’ora esatta della tua morte e c’è stato chi lo ha voluto sapere e chi no; Kennedy lo chiese”. Quando ha visto JFK? Un anno prima del suo omicidio è andato a Torino, perché Rol non si spostava. Ovviamente ne rimase turbato, tanto da non parlare nei giorni successivi. Lei ha chiesto la data? Né io né Federico (Fellini). A quale film ha detto di no? «A uno prodotto da De Laurentiis sull’aldilà; (cambia voce) Federico inizia a girarlo e si ammala, entra in ospedale, gli danno un mese di vita; si salva solo perché un suo vecchio amico, medico generico, lo va a trovare e capisce che il problema era una semplice allergia a un farmaco. Poi tramite Dino Buzzati conosce Rol e gli consigli di mollare il film. Finiscono in causa e Fellini perde tutto».

