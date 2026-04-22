Coppa Italia, formazioni ufficiali Atalanta-Lazio: le scelte di Palladino e Sarri

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Sfida delicatissima tra Atalanta e Lazio questa sera al Gewiss Stadium, che si giocheranno l'accesso alla finale di Coppa Italia, partita da dentro o fuori

Ultime notizie calcio, Sfida delicatissima che andrà di scena questa sera al Gewiss Stadium tra l’Atalanta di Raffaele Palladino e la Lazio di Maurizio Sarri, che si giocheranno l’accesso alla finale di Coppa Italia, in una partita praticamente da dentro o fuori visto il risultato dell’andata di 2-2 in casa dei biancocelesti.

Coppa Italia, Atalanta-Lazio: una sfida che può valere una stagione

Una sfida che potrebbe dire tanto sulla stagione di entrambe le squadre, anche perché se l’Atalanta è ancora in corsa per un posto in Europa, dall’altra parte c’è la Lazio di Sarri che si gioca una stagione intera e può portare un trofeo in capitale dopo una stagione quasi disastrosa.

Formazioni ufficiali Atalanta-Lazio di Coppa Italia

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolašinac; Zappacosta, de Roon, Éderson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Palladino.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic, Patric, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Sarri.

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