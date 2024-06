Conte a Sky: "Kvara-Di Lorenzo? Gap di 40 punti, non possiamo vendere anche i migliori! Su Lukaku..."

Parla ancora Antonio Conte. Dopo la conferenza stampa di presentazione, il neo allenatore del Napoli ha rilasciato anche un'intervista a SkySport.

“Come immagino il mio Napoli? L’anno prossimo dovrà essere un anno in cui dovrtemo parlare poco e fare tanti fatti. Veniamo da una stagione non buona sotto tanti punti di vista. Bisogna ritrovare spirito e compattezza. Dobbiamo ritrovare spirito di rivalsa. Che Conte troveranno a Napoli? La sfida di Napoli arriva al momento giusto della mia carriera. E' sulla carta molto difficile, non semplice, però ci arrivo nella età giusta, al momento giusto e con grande voglia e determinazione. Credo molto nel fato e nel destino e quello che mi si prospetta di fronte davvero mi dà entusiasmo, mi crea qualcosa in pancia e mi ha accesso quel fuoco che noi dovremmo sempre avere per migliorare noi stessi. Napoli mi ha dato tutte queste emozioni.

Il motto amma faticà? Non dobbiamo illudere, ci sono 40 punti di distacco tra Napoli e l’Inter che ha vinto lo scudetto. 20 col Milan. Ma dobbiamo lavorare edobbiamo avere grande voglia di arrivare fino ala fine. Rigenerare Kvara e Di Lorenzo? Loro sanno benissimo qual è il mio pensiero, loro sanno come li considero. Io ho sposato un progetto e già partiamo dal 10° posto. Poi se andiamo a vendere anche i migliori… stiamo facendo fumo, chiacchiere. Loro, così come altri, rappresentano giocatori centrali nel mio progetto. So che l’anno scorso per tante situazioni c’è stata frustrazione e in questi casi scappa la parolina di più e di meno. Oggi c’è un allenatore nuovo e il presidente non ha bisogno e necessità di vendere niente o nessuno, me l’ha promesso. Risolveremo se ci sarà qualcosa da risolvere, altrimenti loro staranno con me a prescindere.

Lukaku erede Osimhen (ride, ndr)? Oggi il dato di fatto è che Osimhen è uyn giocatore del Napoli e parliamo di un giocatore eccellente, molto forte. Andare oltre oggi non sarebbe giusto, sarebbe una mancanza di rispetto anche per tutti gli altri".