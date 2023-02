Comune Napoli, Armato: "Vogliamo farci trovare pronti per i tifosi che arriveranno per festeggiare lo scudetto"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Teresa Armato, assessore al turismo del Comune di Napoli: "Napoli è una capitale internazionale del turismo, lo scorso anno abbiamo avuto record di presenze apprezzabili, dalle previsioni di quest’anno sappiamo che arriveranno tantissimi turisti. Un pezzo di questi, nei prossimi messi, sarà condizionato dalla spettacolare stagione che sta facendo il Napoli. Vogliamo essere pronti a dare il benvenuto a questi straordinari tifosi, mostrando loro l’identità più profonda di questa città. Con l’Assessore allo Sport, stiamo ragionando per creare veri e propri tour turistici legati alla passione per il calcio e per il Napoli, oltre ad altri eventi cui sta lavorando il sindaco con De Laurentiis. Spoiler: con l’Assessore allo Sport, pensiamo di fare questo grande omaggio alla passione calcistica -per essere scaramantici- anche nelle X Municipalità. Già dall’anno scorso abbiamo ripreso il Maggio dei Monumenti, l’iniziativa fu basata soprattutto sulle mura della città, quest’anno abbiamo due eventi molto forti, una la organizziamo come turismo ed è legata al food ed alle tradizioni enogastronomiche della città, l’altra è tutta protesa verso l’alto, simbolicamente come il Napoli. Museo del Napoli? L’idea è quella di fare un museo del Napoli all’interno dello stadio".