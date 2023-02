Casalnuovo, il Sindaco: "Abbiamo chiesto di portare la Statua di Maradona nella nostra città, situazione gestita malissimo" | ESCLUSIVA

Napoli - Massimo Pelliccia, sindaco di Casalnuovo, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 79 Digitale Terrestre).

"Incredibile la decisione che il Comune di Napoli abbia rifiutato una statua come quella del maestro Domenico Sepe, una donazione di una stata inaugurata in pompa magna. Noi siamo rimasti delusi e non ci siamo fatti sfuggire l'occasione. Abbiamo chiesto di far arrivare a noi la statua in qualsiasi procedura. Casalnuovo ha un parco intitolato a Pino Daniele, come anche il murales. Ha una statua di Totò dal 1980, la statua di Maradona sarbbe il fior all'occhiello. Domenico è rimasto amareggiato, ha fatto una donazione per i cittadini napoletani e tutta la Campania. L'amministrazione comunale doveva fare altro per la Statua a prescindere della procedura penale che c'è e che non riguarda la statua e il signor Domenico Sepe. Siamo già pronti per la festa scudetto con un maxi schermo e tante altre iniziative".