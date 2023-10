Casale, l'avvocato: "Accuse gravi, sporgeremo querela: non ha mai scommesso ed è estraneo all'inchiesta"

Attraverso una nota, Guido Furgiuele, legale di Nicolò Casale, respinge tutte le accuse e si dice pronto a querelare chi ha voluto inserire il nome del difensore di proprietà della Lazio nella vicenda legata alle scommesse.

"Nicolò Casale non ha mai scommesso su una competizione sportiva ed ha consacrato la sua vita sempre e solo all’impegno sportivo. Ciò nonostante sono state messe in circolazione accuse infondate e calunniose sul suo coinvolgimento nell’inchiesta riguardante le scommesse nel mondo del calcio. Attesa la sua totale estraneità all’indagine ed ai fatti a cui si riferisce e la gravità delle accuse mosse nei suoi confronti, sporgeremo querela e perseguiremo in ogni sede giudiziaria gli autori della diffamazione e/o calunnia, nonché gli editori ed i responsabili dei canali d’informazione con cui siano divulgate tali illecite accuse. Ciò a tutela della sua immagine e della sua onorabilità”