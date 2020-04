Carnevale: "Litigavo spesso con Bianchi, ero un po' esuberante... Credevamo fortemente nel secondo scudetto, una vittoria rappresentò la svolta"

Ultime notizie calcio Napoli - Andrea Carnevale, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Super Sport 21", trasmissione in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Ero un po' peperino, esuberante. con Bianchi litigavo spesso mentre oggi lo sento ancora, è una persona meravigliosa. Ero arrivato a Napoli con buone premesse, dovevo essere importante ma nel mercato di ottobre arrivò Francesco Romano che mi fece fuori. All'epoca mi incazzai. Dobbiamo tanto a Careca, Maradona ed Alemao per il secondo scudetto perché ci trascinarono in un campionato straordinario, erano loro i tre stranieri ma furono fondamentali. Abbiamo sempre creduto allo scudetto anche nelle avversità. Nella parte finale ci eravamo un po' persi ma la squadra era molto forte. Con Maradona e Careca devi provare a raggiungere il Milan. Diego era il collante ma noi eravamo grandi campioni, lo capimmo vincendo a Bologna. Dopo la sconfitta del Milan con il Verona capimmo che potevamo farcela. Ripresa dei campionati? Dobbiamo attenerci alle regole federali. La Lega vuole giocare, la Federazione vuole giocare ed il Governo frena. Se arriva l'ok governativo si deve giocare ma io faccio fatica ad ipotizzare una partenza del campionato. Si era parlato del 4 come data utile per gli allenamenti, ora si è arrivati al 18. Quando arriverà il 18 maggio possono esserci le premesse per ripartire ma credo che questo campionato debba finire qui..."