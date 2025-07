Buongiorno: "Voglio vincere il più possibile col Napoli! Infortunio? Va sempre meglio, spero di tornare presto. Attaccante più forte affrontato? Lukaku!" | VIDEO

Ritiro Dimaro Napoli 2025 / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla diretta video dell'incontro tra 4 calciatori del Napoli e i tifosi in ritiro in Val di Sole. L'evento si tiene sul palco dell'area eventi del ritiro di Dimaro Folgarida. Queste le dichiarazioni di Alessandro Buongiorno:

"Scudetto? Nessuno si aspettava di vincere lo Scudetto subito. Da quando sono arrivato abbiamo vinto un trofeo inatteso grazie al lavoro di tutti.

Recupero dall'infortunio? Oggi chi era all'allenamento mi avrà visto correre, sta andando sempre meglio. Spero di tornare il prima possibile con la squadra.

Com'è per i nuovi allenarsi con Conte? Per quello che riesco visto che non mi sto allenando neanche io causa infortunio, sto cercando di aiutarli. E' molto faticoso allenarsi qui in ritiro, ma abbiamo visto che quel lavoro dell'anno scorso così faticoso è stato poi molto importante e ha portato risultati.

L'attaccante più forte contro cui ho giocato? Lukaku! Quando ci ho giocato contro quando ero al Torino, conosciamo tutti le sue qualità e la sua struttura fisica.

Miglior difesa? Cerco sempre di dare il massimo e di applicarmi per lavorare con la squadra. Ci confrontiamo tanto con Juan, Amir e spero di farlo anche con Sam. Secondo me è stato questo che ci ha permesso di fare così bene l'anno scorso. Questa identità di squadra, dove tutti si impegnavano al massimo per cercare di difendere e di aiutare. Molto spesso quando si parla di difesa io preferisco parlare di fase difensiva perché è fatta da tutti gli 11.

Qual è il nostro sogno nel cassetto? Dovremo spingere di più in ogni partita e dare il massimo. Il mio sogno nel cassetto era quello di arrivare a giocare in Serie A. Vorrei vincere il più possibile col Napoli e con l'Italia.

Che emozione ho provato al Maradona vincendo lo Scudetto? E' stato incredibile sia allo stadio che dopo, i ragazzi mi avevano un po' raccontato ma non potevo immaginare che si potessero provare emozioni così grandi. Lo stesso pullman scoperto quando siamo passati in giro per Napoli è stata una cosa bellissima che mi rimarrà dentro per sempre".