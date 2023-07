Budan: "Sutalo al Napoli? Conosco l'entourage, sarebbe un'ottima scelta! In coppia con Rrahmani..."

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex attaccante del Palermo Igor Budan, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Josip Sutalo? Un giocatore di grandissimo talento e ottime qualità, lo conosco molto bene e conosco l’entourage dai tempi in cui giocava con Gvardiol nella Primavera della Dinamo Zagabria: ha grandissima visione, ogni tanto ha fatto il centrocampista, dà tranquillità nella marcatura a uomo e nei primi mesi in Italia crescerebbe ancora di più: per il Napoli sarebbe un’ottima scelta. In coppia con Rrahmani? Penso andrebbe bene, anche Amir arrivava da Zagabria: all’inizio avrebbe bisogno di trovare ritmo perchè il campionato italiano è qualcosa di diverso, ma già ha dimostrato in nazionale di poter tenere testa alle punte di livello internazionale”